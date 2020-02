Nowy tramwaj coraz bliżej Olsztyna

Pierwszy wyprodukowany w Turcji tramwaj od kilkunastu dni jest w drodze do Olsztyna. Jego transport na autostradzie A1 udokumentował czytelnik Gazety Olsztyńskiej.

"Panorama", taką ma nazwę tramwaj z tureckiego Durmazlara, w trasę wyruszyła 31 stycznia. Dziś laweta z tramwajem widziana była na A1 w pobliżu Torunia. Jest więc niemal pewne, że do Olsztyna dotrze jeszcze przed weekendem.Przypomnijmy, że nowy pojazd będzie pięcioczłonowy. W skrajnych czołach znajdą się skrętne wózki mające zapobiegać nadmiernemu zużywaniu się torowisk. Tureckie tramwaje będą nieco dłuższe (32,5 m) od obecnie jeżdżących po Olsztynie Tramino firmy Solaris. Szerokość pudła pozostanie jednak takasama jak dotychczas (2,5 m). Pomieszczą 210 pasażerów, z czego 40 na miejscach siedzących (+4 składane). Drzwi za kabinami motorniczego będą jednoskrzydłowe, natomiast pozostałe cztery pary – dwuskrzydłowe, jak w obecnie użytkowanych przez nas pojazdach. Co ciekawe, turecki producent zadeklarował, że jego tramwaje będą nawet nieco cichsze, niż Tramino.Według deklaracji producenta Panorama ma mieć możliwość rozpędzenia się do 70 km/h. Firma z Bursy była jedyną, która zdecydowała się na złożenie oferty w przetargu. I to właśnie od Olsztyna zacznie podbój Europy.