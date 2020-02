Olsztyn ma nowe autobusy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie wzbogaciło swój stan posiadania o 15 nowych autobusów. Będą one przeważnie obsługiwały linie łączące stolicę regionu z sąsiednimi gminami w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Mieszkańcy podmiejskich gmin przestali być odcięci od świata. Dostaną się już teraz bez problemu do stolicy regionu. Większość gmin organizuje wewnętrzny transport u siebie, korzystając przy tym z ustawowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, natomiast głównymi liniami organizowanymi przez MPK mieszkańcy dojeżdżają do Olsztyna. Tak jest w przypadku gminy Barczewo, Stawigudy, Olsztynka, Purdy oraz prekursora tego systemu, gminy Dywity. Jonkowo poszło z kolei inną drogą i organizuje dojazdy mieszkańców do stolicy regionu we własnym zakresie.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek na parkingu w siedzibie MPK jego prezes, Jerzy Roman, zaprezentował najnowszy nabytek swojej firmy.— Osiem autobusów marki Solaris – sześć krótkich, 12-metrowych i dwa długie, 18-metrowe, spełnia najwyższe normy ochrony środowiska, posiadając silniki Euro6 — wyjaśnił. — Dokupiliśmy także pięć 18-metrowych używanych autobusów marki Man z rynku niemieckiego. Nie spełniają one co prawda tak wysokich norm, mieszczą się jednak w granicach dopuszczanych przez prawo obowiązujące na polskim rynku. Będą jeździć głównie po gminach podmiejskich.Jak wyjaśnił prezes Roman pieniądze na ten cel pochodzą z kredytu, spłacanego wyłącznie przez MPK. Jeden autobus 12-metrowy kosztuje ok. 1,1 mln zł. Używane są za to dużo tańsze. Wartość całego kontraktu szef MPK określił jako tajemnicę handlową, nie możemy jej zatem tutaj podać.Podczas konferencji obecny był także prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz: — Każdego dnia MPK przewozi 130 tysięcy pasażerów. Nasze przewozy wzrosły z 30 mln pasażerów w roku 2013 do 43,5 mln w roku 2019. To świadczy o tym, że nasz transport publiczny się rozwija. W roku 2015 wprowadziliśmy tramwaj, z którego wszyscy są bardzo zadowoleni.prezydent Piotr Grzymowiczfot. ŁCPBarczewo, Stawiguda, Purda, Olsztynek, Gietrzwałd, Dywity – mamy coraz więcej wspólnego ze sobą w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. — Wielu mieszkańców sąsiednich gmin codziennie dojeżdża do Olsztyna – czy to do szkoły, czy do pracy, czy na zakupy — dodał prezydent. —Same tramwaje wykonują z tego ok. 800 tysięcy km. Wydano już 112,5 tysiąca Olsztyńskich Kart Miejskich, które pozwalają bardziej sprawnie korzystać z tego transportu.Z firmą Solaris miasto Olsztyn współpracuje już od kilku lat. — Ponieważ zakupione u nich w poprzednich latach autobusy i tramwaje sprawdziły się w akcji, zdecydowaliśmy się uzupełnić nasz tabor o kolejne egzemplarze pojazdów wyprodukowanych przez tę firmę — wyjaśnił prezydent Piotr Grzymowicz. Każdy z nich jest wyposażony w inteligentny system sterowania oraz w klimatyzację zapewniającą odpowiednią atmosferę we wnętrzu pojazdu i zimą, i latem. Miasto zaczyna także wprowadzać system automatycznego zliczania liczby pasażerów, co pozwoli bardziej racjonalnie gospodarować taborem publicznym i wysyłać większe pojazdy na linie bardziej obciążone.Łukasz Czarnecki-Pacyński