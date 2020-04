Biegi Jakubowy i Świętojański. Kiedy odbędą się te imprezy?

Są decyzje związane z jednymi z ważniejszych imprez biegowych, jakie odbywają się w stolicy Warmii i Mazur. Pewne jest, że nie odbędą się w zaplanowanych wcześniej terminach.

Bieg Jakubowy to marka sama w sobie. Setki uczestników, nie tylko z Olsztyna i regionu, co roku wybiegają na trasę, której start i meta zlokalizowane są na Starym Mieście. Bieg Świętojański jest nowością, ale oryginalna pora - to bieg nocny - sprawia, że już pierwsza edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła jednak, że wszelkie aktywności, zgromadzenia, imprezy masowe nie mogą odbywać się aż do odwołania. To sprawiło konieczność zmian w kalendarzu wydarzeń i weryfikacji wcześniejszych planów.

Zapisy na Bieg Świętojański zostały wstrzymane, a o dalszych krokach organizatorzy będą informować w późniejszym czasie. To wielkie święto ulicznego biegania miało się odbyć 20 czerwca.

- Trwały zapisy i treningi, gotowe były wzory medali, niestety COVID-19 wymusił na nas wstrzymanie przygotowań - mówi Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca XVIII edycji Biegu Jakubowego. Ten miał się odbyć 26 kwietnia, jednak zdecydowano o przeniesieniu startu na 23 sierpnia. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej. W przypadku tego biegu rejestracja także została wstrzymana, a najnowsze informacje będą przekazywane na bieżąco.