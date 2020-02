Centaurus wkrótce pokaże się Olsztynowi w pełnej krasie [ZDJĘCIA]

Postępy na budowie najwyższego budynku w mieście widać gołym okiem. Centaurus, który powstaje na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Głowackiego, ma się składać z dwóch budynków: 17- i 18-piętrowego. Prace związane z przygotowaniami do budowy tej inwestycji rozpoczęły się w Olsztynie w 2016 roku. Zakończenie prac zaplanowano na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku.

Centaurus ma być inwestycją wielofunkcyjną. W budynku ma się znaleźć miejsce zarówno na mieszkania, jak i na pomieszczania do użytku przedsiębiorców. Specjalną przestrzeń wydzielono także pod działalność hotelową. Będzie się tu mieścił hotel Hampton by Hilton.Jeśli chodzi o powierzchnię użytkową Centaurusa, to ma ona wynosić 29 213 m².Złoży się na nią:a) Część hotelowaPowierzchnia: 3 804 m²Liczba pokoi: 105b) Część mieszkaniowaPowierzchnia: 11 854 m²Liczba mieszkań: 184c) Część komercyjnaPowierzchnia: 3 485 m²Powierzchnia biurowa: 8 527 m²Powierzchnia handlowo-usługowa: 4 958 m²d) Garaż podziemny:Powierzchnia: 12 504 m²Liczba miejsc parkingowych 368 w tym:hotel: 34część komercyjna: 137część mieszkaniowa: 197