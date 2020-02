Awantura w Urzędzie Pracy w Olsztynie. 61-latek groził pracownikowi i przebił oponę radiowozu

W jednym z budynków Urzędu Pracy w Olsztynie 61-letni mężczyzna wszczął awanturę i groził jednemu z pracowników. Uszkodził także oponę w policyjnym radiowozie. Do zdarzenia doszło w czwartek (13 lutego). O komentarz poprosiliśmy policję. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że w jednym z budynków urzędu mężczyzna miał wszcząć awanturę. Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol.— Funkcjonariusze niezwłocznie weszli do budynku, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.. Okazało się, że awanturujący się mężczyzna, który miał grozić jednemu z pracowników, wyszedł z budynku przed przyjazdem policyjnego patrolu. Mężczyzna, gdy zauważył podjeżdżający radiowóz, wrócił na miejsce i uszkodził jego oponę. Po chwili policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu — informuje Andrzej Jurkun, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.61-latek usłyszał zarzuty m.in. znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz stosowania gróźb karalnych wobec pracownika instytucji publicznej. W stosunku do mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego urzędnika. 61-latek odpowie również za zniszczenie mienia.