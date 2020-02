Zderzenie dwóch pojazdów w Olsztynie. Kierowcy, uważajcie na utrudnienia!

We wtorek (18 lutego) przed godziną 6:00 na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej w Olsztynie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nikt nie trafił do szpitala.





W wyniku zdarzenia nikt nie trafił do szpitala.



Policja na miejscu wyjaśnia szczegółowy przebieg i okoliczności zdarzenia. Uważajcie na utrudnienia w ruchu drogowym!





