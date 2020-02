Urodziny Mikołaja Kopernika

Był najsłynniejszym mieszkańcem Olsztyna oraz Warmii. Już w środę (19 lutego) będziemy świętować kolejną, 547. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Traktat o monetach, tablica astronomiczna, obrona miasta przed atakiem wojsk krzyżackich - to tylko wycinek olsztyńskiej aktywności słynnego uczonego. Mikołaj Kopernik na stałe wpisał się w historię grodu nad Łyną.



- Urodził się w Toruniu, ale to na Warmii Kopernik spędził łącznie 40 z 70 lat swojego życia i był to jego najbardziej twórczy okres – mówi dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Otoliński. – Po dziś dzień pozostaje jednym z nielicznych Polaków o ogólnoświatowej rozpoznawalności.



Nic dziwnego, że imię Kopernika nosi miejski szpital, szkoły i Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poza tym w hołdzie uczonemu wybudowano olsztyńskie planetarium. Obiekt uroczyście otwarto 19 lutego 1973 r., w 500. rocznicę jego urodzin.



I właśnie w planetarium będziemy świętować kolejne urodziny Kopernika. Wydarzenie zacznie się w środę o 17:00. Co w programie?

- prezentacja Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga dotycząca poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika,

- występ Andrzeja Brzozowskiego / Sax & Guitar Cafe "Piosenki z kapelusza 20-lecia międzywojennego",

- degustacja urodzinowego tortu Mikołaja Kopernika,

- otwarcie wystawy "Copernicana - medale i książki z księgozbioru Pawła Sobotko".



Bilety dostępne w kasie Planetarium kosztują 6 zł za osobę.



UM Olsztyna