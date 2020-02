Wykluczenie komunikacyjne dotyka 14 milionów Polaków

Rząd miał walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest problemem nie tylko naszego regionu, ale ogółem 14 milionów Polaków. Co prawda opracowano program dopłat, ale czy faktycznie pomaga w walce z tym zjawiskiem?

Z danych GUS wynika, że od 2004 do 2017 r. przybyło ponad 43 tys. km dróg. To świetnie. Gorzej z tymi, którzy co prawda zostali połączeni tymi drogami ze światem, ale nie mają czym po nich jeździć. Wykluczenie komunikacyjne dotyczy zresztą nie tylko dróg, ale też chodników czy ścieżek rowerowych.Liczba linii autobusowych jeżdżących po polskich drogach w latach 2014-2017 spadała systematycznie. W 2014 r. mieliśmy ponad 15 tys. linii autobusowych (poza komunikacją miejską). W 2017 r. nieco ponad 13 tys. Już wtedy do 20 proc. sołectw w Polsce nie docierał żaden transport zbiorowy.Co prawda odżywa kolej, ale dzieje się to powoli. Zwłaszcza, że linie kolejowe też systematycznie znikały — najwięcej na Śląsku i w naszym województwie. W wyniku fatalnej kondycji komunikacji zbiorowej Polacy przesiedli się więc do samochodów.— Przed wyborami obiecywano, że połączenia autobusowe wrócą tam, gdzie zostały zlikwidowane. Wyśmiałem to, jako nierealne obietnice — wspomina pan Władysław, nasz czytelnik. — I miałem rację, bo nigdzie nie wróciły, co więcej istniejące jeszcze gdzieniegdzie PKS-y robią bokami i zawieszają kolejne linie. Nie trzeba PKS-ów i pomocy rządu, komunikację uruchamiają prywatni przewoźnicy, jak im się opłaca. Mimo to jestem zaskoczony, że żadnego połączenia z Olsztynem i gminą nie mają takie duże miejscowości jak: Butryny, Nowa Wieś, Nowa Kaletka, Zgniłocha, a Klewki ze stolicą gminy. W gminie Barczewo odcięte są od świata: Kieźliny, Mokiny, Bartołty Wielkie i Leszno. Można tak wymieniać bez końca. I tu jest pole do popisu dla PiS. Mają w województwie swoich przedstawicieli, co oni w tej sprawie zrobili?W zasadzie... rząd zareagował. Jest przecież fundusz rozwoju przewozów autobusowych. To jeden z filarów walki z wykluczeniem komunikacyjnym.Jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury: „Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy (16 maja 2019 r. — przyp. red.) i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy”.Do tej pory wnioskami objęto 1500 linii. W 2020 r. na ten cel rząd ma przeznaczyć 800 mln zł. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi wiceministra infrastruktury Rafała Webera.Z komunikatów na stronach resortu infrastruktury dowiadujemy się, że przy okazji dwóch przeprowadzonych do tej pory naborów, wniosków o dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wpłynęło łącznie 294. To 1500 linii.„W wyniku pierwszego naboru wnioskami o dopłaty objęto 1327 linii komunikacyjnych o łącznej liczbie 16 369 652 wozokilometrów. Przewozy z wykorzystaniem środków funduszu realizowane są na terenie 781 gmin i obejmują obszar zamieszkały przez 10,88 mln mieszkańców. W wyniku dodatkowego naboru wnioskami o dopłaty objęto 173 linie komunikacyjne na łączną liczbę 873 547 wozokilometrów. Przewozy dofinansowane z dodatkowego naboru obejmą 162 gminy zamieszkałe przez ponad 2,81 mln osób” — czytamy.Jak więc jest z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie? Zapytaliśmy o to w gminie Purda i Barczewo. Przez tydzień nie dostaliśmy jednak odpowiedzi. Komunikacja gminna sprawnie funkcjonuje za to choćby w gminach Stawiguda i Dywity, ale trzeba zauważyć, że te gminy są bogatsze od Purdy i Barczewa.Do tematu wrócimy.