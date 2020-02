Sędzia zachorował, rozprawy nie będzie

Z powodu choroby jednego z sędziów zdjęto dziś z wokandy sprawę, w której miał orzekać Paweł Juszczyszyn.

- 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu - napisał wczoraj na swoim profilu na FB sędzia Paweł Juszczyszyn.Okazało się jednak, że z powodu choroby jednego z sędziów sprawa, w której miał orzekać, została zdjęta z wokandy. Sędzia jest wciąż na terenie sądu.Jak się dowiedzieliśmy Prokuratura Krajowa poprosiła Sąd Okręgowy w Olsztynie o przesłanie akt sprawy, w której sędzia Juszczyszyn orzekł nakaz udostępnienia list poparcie do KRS. Sprawami, które zostały wcześniej przydzielone Pawłowi Juszczyszynowi 10 lutego zajmie się kolegium sędziowskie.Przed sądem pojawiła się dziś grupa obrońców sędziego, która towarzyszyła też wystąpieniu rzecznika sądu. Byli również przeciwnicy sędziego oraz poseł Monika Falej.Przypomnijmy, we wtorek rano (4 lutego 20120) Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła sędziego Juszczyszyna w pełnieniu obowiązków i zabrała mu 40 proc. wynagrodzenia.Sprawa zaczęła się od próby sędziego Juszczyszyna dotarcia do list poparcia dla sędziów nominowanych do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wtedy w obowiązkach zawiesił go prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, członek KRS, którego podstawy wejścia w skład KRS swoim orzeczeniem podważa sędzia Juszczyszyn.Izba Dyscyplinarna SN 23 grudnia przywróciła sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania obowiązków. Od tej decyzji odwołał się rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Tym razem zasiadający w Izbie sędziowie zawiesili go w pełnieniu obowiązków.