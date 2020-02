Zimowy wypoczynek w woj. warmińsko-mazurskim dobiegł końca. Policjanci podsumowali przebieg ferii w Olsztynie i powiecie

Podczas gdy najmłodsi cieszyli się czasem wolnym, funkcjonariusze dbali o to, by mogli bezpiecznie wypocząć i wrócić do szkół. Minione dni to wytężona praca policjantów ruchu drogowego, a także kontrole miejsc wypoczynku dzieci oraz profilaktyczne spotkania.





— W ciągu dwóch tygodni policjanci skontrolowali ponad 1300 pojazdów oraz interweniowali w stosunku do 134 pieszych. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej 222 kierowców, którzy nie stosowali się obowiązujących ograniczeń prędkości z czego 7 kierujących straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy za jazdę z prędkością ponad 50 km/h więcej od obowiązujących ograniczeń w obszarze zabudowanym. Policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 19 nietrzeźwych kierujących oraz zatrzymali 81 dowodów rejestracyjnych w związku z nieprawidłowym stanem technicznych pojazdów — wymienia Andrzej Jurkun, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.



W tym czasie na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego doszło do 9 wypadków drogowych, w których 17 osób zostało rannych. Policjanci pracowali również na miejscu 175 kolizji drogowych.



Okres ferii zimowych był doskonałą okazją, aby przypomnieć najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa. Policjanci spotykali się z dziećmi z półzimowisk odbywających się w Olsztynie, informując oraz ucząc o podstawowych zasad bezpieczeństwa m.in.: na stoku, w domu, w lesie i nad wodą.



Przypominamy, że zimowy wypoczynek trwa w innych częściach naszego kraju, dlatego olsztyńscy policjanci, aż do 23 lutego będą prowadzić działania „Bezpieczne ferie 2020”, dbając o bezpieczeństwo podróżnych.



Źródło: KMP Olsztyn



