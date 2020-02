Kobieta straciła panowanie na autem i wjechała do rowu. Jedna osoba trafiła do szpitala [ZDJĘCIA]

W poniedziałek (3 lutego) około godziny 10:00 doszło do zdarzenia drogowego na trasie Jonkowo-Wilimowo. Samochód osobowy wypadł z drogi i wpadł do przydrożnego rowu.

Drogi są oblodzone, dlatego policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach i dostosowanie prędkości do warunków atmosferycznych.

— Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem osobowym straciła panowanie nad autem i zjechała do przydrożnego rowu. Jedna osoba trafiła do szpitala — mówi Andrzej Jurkun, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.Ruch w tym miejscu jest zablokowany. Policjanci zorganizowali objazdy przez miejscowość Warkały. Utrudnienia potrwają jeszcze ok. 2 godziny.