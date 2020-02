Wypadek i seria kolizji na DK16 pod Olsztynem. Droga jest całkowicie zablokowana!

Trudne warunki drogowe zaskoczyły kierowców na DK 16 (na trasie Olsztyn-Biskupiec). W poniedziałek (3 lutego) w niewielkim odstępie czasu doszło tam do jednego wypadku i czterech kolizji. Trzy osoby trafiły do szpitala.

Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło około godziny 6:00 na wysokości jeziora Dobrąg. Tam zderzyły się dwa samochody dostawcze.— Sprawca zdarzenia, czyli kierowca Volkswagena, jadąc w kierunku Olsztyna w pewnym momencie stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, wpadł w poślizg, wjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w barierę energochłonną i ostatecznie zderzył się z jadącym z naprzeciwka kierowcą dostawczego busa marki Renault — powiedział nam Andrzej Jurkun, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. — W zdarzeniu udział brały dwie osoby, które zostały przetransportowane do szpitali w Olsztynie oraz w Biskupcu.Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Na miejscy pracują policjanci oraz strażacy. Wyznaczone są objazdy. Pojazdy ciężarowe przemieszczają się w ruchu wahadłowym, natomiast samochody osobowe wcześniej kierowane są na objazdy drogą serwisową.Zaledwie sto metrów dalej doszło na kolejnego zdarzenia drogowego. Tym razem z udziałem samochodu osobowego oraz ciężarowego wraz z naczepą.— Kierowca ciężarówki, który widział już, że przed nim doszło do zdarzenia drogowego zatrzymał swój pojazd na pasie ruchu. Kierowcy jadący za nim rozpoczęli manewry hamowania, aby się zatrzymać. Kilka pojazdów zjechało na prawą stronę i ominęło stojący na pasie ruchu pojazd. Nie udało się tego uczynić kierowcy fiata, który mimo iż wcześniej rozpoczął manewr hamowania, koła jego pojazdu straciły przyczepność i uderzył w tył pojazdu ciężarowego — mówi Andrzej Jurkun. — Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby. Pasażer został przetransportowany do szpitala.Do kolejnego zdarzenia doszło kolejne kilkaset metrów wcześniej. Pojazd ciężarowy wpadł w poślizg i uderzył w bariery energochłonne. W tym zdarzeniu poza uszkodzonym pojazdem, nikomu nic poważnego się nie stało.Kolejne zdarzenie z udziałem samochodów osobowych miało miejsce kilkaset metrów wcześniej. Z ustaleń policji wynika, że nikt nie został ranny.