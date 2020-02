Zmiany w olsztyńskiej Strefie Płatnego Parkowania weszły w życie. Co się zmieniło?

Według uchwały zmiany funkcjonują od 1 lutego (sobota). Jednak w weekendy parkowanie w strefie jest bezpłatne. Przypominamy więc, że od dzisiaj (3 lutego) obowiązują nowe zasady, które zostały przyjęte przez radnych podczas listopadowej sesji. Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości stawek za postój oraz organizacji strefy.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

— Wzrost opłat ma zniechęcać do wjeżdżania prywatnymi samochodami do centrum Olsztyna i skłaniać użytkowników pojazdów do krótszego pozostawiania aut w strefie — wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, Marcin Szwarc. — Natomiast ograniczenie ruchu na obszarze strefy przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, co spowoduje poprawę komfortu życia mieszkańców.Zgodnie z nowymi stawkami np. pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3 zł (zamiast dotychczasowych 2,5 zł), a miesięczny abonament 150 zł (dotąd 100 zł). Kolejna nowość to zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej (Z) podstrefą czerwoną (C).— To oznacza, że zamiast trzech podstref, będą obowiązywać tylko dwie: C (czerwona) oraz T (zielona) — przypomina Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.Zmiana dotyczy także opłaty dodatkowej, która jest naliczana, jeśli kierujący nie uiści należności za postój. Ta wyniesie 100 zł, natomiast w przypadku, gdy zostanie uregulowana w ciągu siedmiu dni od zdarzenia - 50 zł. Zmianie ulegnie również czas obowiązywania płatnego parkowania w strefie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.Mapa strefy od 1 lutego 2020 roku dostępna > TUTAJ Więcej o nowych stawkach można dowiedzieć się > TUTAJ Źródło: