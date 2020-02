Zderzenie dwóch samochodów na skrzyżowaniu w Olsztynie. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia [ZDJĘCIA]

Dwa samochody osobowe zderzyły się w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Kopernika w Olsztynie. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Do kolizji doszło około godz. 20. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca hondy civic jadąc ulicą Mickiewicza (w kierunku Kościuszki) nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym osobowym saabem.Po zderzeniu honda zatrzymała się na chodniku. Na szczęście nikogo w tym momencie tam nie było. Do szpitala trafiła natomiast pasażerka saaba. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń i po badaniu wróciła do domu.W wyniku zderzenia oba samochody zostały poważnie zniszczone. Jak informują świadkowie, młody kierowca hondy uciekł z miejsca zderzenia przed przybyciem służb.