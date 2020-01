Olsztyn ma powód do dumy. Z czego?

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego uznał stolicę Warmii i Mazur za najlepiej oświetloną gminę i miasto 2019 roku, przyznając Olsztynowi także pierwsze miejsce w kategorii Oświetlenie Świąteczne i okazjonalne 2019 Roku.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

- Nie pracujemy dla nagród, tylko dla mieszkańców — podkreśla prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. — Przede wszystkim na co dzień skupiamy się na tym, by podnieść jakość życia olsztynian i to jest celem nadrzędnym; ale takie statuetki też cieszą i są potwierdzeniem tego, że nasze działania są dostrzegane i docenianego także na arenie ogólnopolskiej.Tytuł najlepiej oświetlonej gminy i miasta przyznano Olsztynowi za szeroki zakres i bardzo wysoki poziom, inwestycji oświetleniowych, które stanowią kontynuację kompleksowej budowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. To nagroda za następujące projekty:1. Budowa doświetleń przejść dla pieszych2.Budowa ulic Gościnnej, Kresowej Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza w Olsztynie wraz z infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego3.Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Jaroty4.Budowa oświetlenia ul. Letniej i Wiosennej wraz ze skrzyżowaniem ul. Letniej z ul. Zientary Malewskiej i ul. Tracką5.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łynostrada wraz z budową oświeltenia zewnętrznego6.Przebudowa ul. Partyzantów z modernizacją instalacji ośw. zewnętrznego7.Budowa ul. Perłowej wraz z infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego8.Budowa oświetlenia ul. Pimpickiego9.Budowa ul. Pstrowskiego do Obwodnicy Olsztyna wraz z infrastrukturą ośw. zewnętrznego10.Budowa ul. Towarowej do Obwodnicy Olsztyna wraz z infrastrukturą ośw. zewnętrznego11. Modernizacja ul. Leonharda w Olsztynie12.Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gruszowe Sady13.Przebudowa ul. Jagiellońskiej z modernizacją oświetleniaKomisja wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanych inwestycji, ich różnorodność oraz uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe.Pierwsze miejsce w kategorii Najlepsze Oświetlenie Świąteczne i Okazjonalne przyznano Olsztynowi za iluminację starego miasta w związku z obchodami Warmińskiego Jarmarku Świątecznego.- Dzięki otwartym umysłom ludzi pracujących w Miejskim Ośrodku Kultury (organizatora jarmarku - red.) mogliśmy pogodzić wizje artystyczne, z naszymi możliwościami technicznymi i finansowymi - cieszy się Karol Więckowski, pełnomocnik prezydenta ds. infrastruktury i gospodarki elektroenergetycznej - słowa uznania należą się także firmie Multidecor, która wygrała przetarg, a i wzorowo podołała temu niełatwemu zadaniu. Instalacje były nie tylko widowiskowe, ale także bezpieczne, dzięki czemu mogliśmy z nich korzystać w każdych warunkach warunkach pogodowych.Jury w uzasadnieniu werdyktu napisało: "Iluminacja Starego Miasta związana z obchodami Warmińskiego Jarmarku Świątecznego nie tylko wpisuje się w charakter imprezy ale stanowi jej podstawy element. Zdecydowanie wyróżnia ją to na tle innych, ocenianych w tej edycji Konkursu, tego typu realizacji dekoracji świątecznych w Polsce i budzi najwyższe uznanie."Źródło: UM Olsztyna