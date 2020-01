Ulica Nowobałtycka jest pierwsza w kolejce

Mieszkańcy północno-zachodniej części Olsztyna czekają na ulicę Nowobałtycką jak na zbawienie. Czy jest szansa, że nowa droga w końcu zostanie wybudowana?

Kierowcy podróżujący ul. Bałtycką codziennie w godzinach szczytu, a czasami i poza nimi, przeżywają prawdziwe piekło. Wąską jezdnią przejeżdżają tysiące samochodów, w tym wielkie, kilkudziesięciotonowe ciężarówki. O swoje bezpieczeństwo drżą również piesi. W końcu na znacznym odcinku drogi chodnik poprowadzony jest tylko po jednej stronie ulicy i do tego biegnie on przy samej krawędzi jezdni. Poza tym korzystają z niego również rowerzyści, bo połowa jest wydzielona właśnie dla nich.Po drugiej stronie, tuż przy ulicy stoi sporo domów. O tragedię nietrudno. Wystarczy przypomnieć historię z lipca 2018 r. To właśnie wtedy ciężarówka zderzyła się z osobówką. Kolos przewożący materiały budowlane zsunął się ze skarpy i zatrzymał się na... domu. W chwili zdarzenia w budynku były dwie osoby, którym na szczęście nic się nie stało, choć mogło być zupełnie inaczej. Podobnie jak wtedy, gdyby ktoś akurat szedł chodnikiem.Ulica Nowobałtycka potrzebna jest niemal od zaraz. Mieszkańcy czekają na nią od lat. Czy w najbliższym czasie jest szansa, żeby coś w tej sprawie się ruszyło? — Projekt drogi jest gotowy, ale zawiesiliśmy procedowanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej do czasu, aż otrzymamy dofinansowanie na budowę tej drogi — wyjaśnia w rozmowie z nami Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie.I dodaje: — Złożyliśmy projekt do PARP-u i jesteśmy na pierwszym miejscu na liście rezerwowej w programie Polska Wschodnia. Jeśli pojawią się oszczędności poprzetargowe, to jest szansa, że je otrzymamy i będziemy mogli przystąpić do realizacji tego zadania.Szacunkowy koszt budowy ul. Nowobałtyckiej to ok. 120 mln zł. 85 proc. miałoby pochodzić z UE.Kuch