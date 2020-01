Zranił nożem partnerkę i dziecko. 2-letnia dziewczynka w stanie ciężkim przebywa w szpitalu w Olsztynie

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. 29-letni mężczyzna zranił nożem partnerkę i niespełna dwuletnią dziewczynkę.

O szczegóły dotyczące tego zdarzenia zapytaliśmy olsztyńską policję. — We wtorek kilka minut po północy policjanci z Komisariatu Policji w Biskupcu otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań na terenie miasta doszło do awantury, w trakcie której 29-letni mężczyzna zranił nożem swoją partnerkę i jej dziecko — mówi Tomasz Markowski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. — Mężczyzna został zatrzymany, a kobieta i dziecko trafili do szpitala. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Od ich ustaleń zależy jaki zarzut usłyszy 29-latek.Dziewczynka trafiła do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. — Dziewczynka jest w stanie ciężkim. Trafiła do nas w nocy, przeszła drugą operację i przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej — powiedziała nam Agnieszka Deoniziak z biura prasowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.Śledztwo ma być prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa. Do tematu wrócimy.