Mail przed wynajmem sali. Radna Olsztyna zbulwersowana, a urzędnicy odpowiadają, że to żadna nowość

Atmosfera polityczna w Olsztynie robi się coraz bardziej gorąca, co ma związek z zapowiedziami referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotra Grzymowicza.

We wtorek rano niektórzy radni zostali zaskoczeni zmianami w rezerwacji sal w budynku Rady Miasta na spotkania z wyborcami. Do tej pory bez kłopotu mogli wynająć taką salę. — Wystarczyło, że zadzwoniliśmy i podaliśmy godzinę, o której chcemy się spotkać z mieszkańcami — mówi Monika Rogińska-Stanulewicz, radna miejska. — Teraz muszę napisać informację, którą salę chcę zarezerwować, w jakim celu i wysłać ją mailem., bo pyta nas się, w jakim celu chcemy się spotkać. To nie są nasze prywatne spotkania, a z mieszkańcami.Zapytaliśmy w biurze Rady Miasta, dlaczego zmieniła się procedura wynajmowania sal przez radnych w budynku Rady Miasta i na czyje stało się to polecenie?— zapewnia Marta Kilanowska-Lebiedzińska, dyrektor Biura Rady Miasta. — Radni zgłaszają rezerwację telefonicznie, sms-owo, drogą mailową, zawsze podając nr sali, dzień, godzinę oraz cel spotkania. Z uwagi na mnogość zadań w Biurze Rady Miasta oraz fakt, że rezerwacja sali w celu jej przygotowania musi być zgłoszona do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta, forma pisemna rezerwacji ułatwia zarządzanie salami Urzędu Miasta Olsztyna.Jak podkreśla dyrektor Kilanowska-Lebiedzinska,Co na to przewodniczący Rady Miasta?— Te sale są przeznaczone do posiedzeń komisji, w których pracują radni. To podstawowy cel — mówi przewodniczący Robert Szewczyk. — Ponadto służą do spotkań radnych z mieszkańcami, żeby ci mogli przekazywać im swoje uwagi, problemy. Spotykają się tam różne organy powiązane też z radą miasta, np. rada seniorów czy młodzieżowa rada miasta. Radni wiedzą, że na spotkania partyjne, wiece wyborcze, czy związane z kampanią wyborczą te sale nie powinny być udostępniane, więc takich przypadków nie było. To nie jest cel tego miejsca, bo cały czas jest to urząd publiczny.W ubiegły czwartek w budynku Rady Miasta były prezydent Olsztyna Jerzy Czesław Małkowski spotkał się z grupą mieszkańców. Ci otwarcie podczas spotkania deklarowali chęć zorganizowania referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta Piotra Grzymowicza. Powodem ma być kiepski stan budżetu miasta, nietrafione inwestycje. Z naszych informacji wynika, że wniosek o referendum prawdopodobnie trafi do komisarza wyborczego w przyszły poniedziałek.am