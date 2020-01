Nasi czytelnicy wybrali olsztyńską inwestycję dekady

Poprosiliśmy naszych czytelników, by zdecydowali, które inwestycje zasługują na miano najważniejszych.

Południowa obwodnica Olsztyna:

Projekt tramwajowy:

Plaże na jeziorami Ukiel i Skanda:

Inwestycja dekady w Olsztynie — tak głosowali internauci

1. Południowa obwodnica Olsztyna — 54.25%

2. Projekt Tramwajowy — 14.38%

3. Plaże na jeziorami Ukiel i Skanda — 13.29%

4. Galeria Warmińska — 3.15%

5. Centaurus — 3.01%

6. Łynostrada — 2.6%

7. Parki — 1.78%

8. Filharmonia — 1.64%

9. Inwestycje sportowe — 1.23%

10. Aquasfera — 1.23%

11. Warmia Towers — 0.68%

12. Dworzec Zachodni — 0.55%

13. Teatr im. Stefana Jaracza — 0.55%

14. Modernizacja ul. Partyzantów — 0.41%

15. Tartak Raphelsonów i Zajezdnia Trolejbusowa 0.41%

16. Dekada — 0.41%

17. Dukat — 0.27%

18. Park Naukowo-Technologiczny — 0.14%

Zdaniem naszych czytelników to właśnie obwodnica Olsztyna jest inwestycją dekady. W przygotowanej przez nas sondzie nowa droga omijająca stolicę województwa od strony południowej zdobyła 396 z 730 głosów, czyli 54.25 proc.Obwodnica Olsztyna to najmłodsza inwestycja.Jej budowa rozpoczęła się w 2016 roku, a zakończyła ponad trzy lata później — w lipcu 2019 roku. Budowa obwodnicy miasta podzielona została na trzy etapy. Jako pierwszy został zrealizowany około 10-kilometrowy odcinek od Kudyp do Tomaszkowa, który drogowcy udostępnili 6 grudnia 2018 roku. Dwa miesiące później kierowcy mogli poruszać się 9-kilometrowym fragmentem drogi od Wójtowa do węzła Jaroty, a na koniec otwarty został prawie 5-kilometrowy odcinek między węzłami Olsztyn Jaroty i Olsztyn Południe.Łączny koszt budowy dłuższego odcinka obwodnicy od Wójtowa do Tomaszkowa z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót to 1,166 mld zł, z tego dofinansowanie z UE wyniosło 533 mln zł. Krótszy odcinek od Kudyp do Tomaszkowa kosztował w sumie 486,5 mln zł, z tego 368 mln zł dołożyła Unia Europejska.Miejsce drugie, choć ze znaczną stratą do zwycięzcy, zajęła inwestycja tramwajowa.Projekt ten dokładnie w sylwestra świętował swoje czwarte urodziny, bo dokładnie 31 grudnia 2015 roku na ulice Olsztyna wyjechał limonkowy pojazd ostatniej linii. Mowa o „trójce”, która kursuje pomiędzy uniwersytetem a Dworcem Kolejowym. Kilka dni wcześniej na lice wyjechały tramwaje linii numer 1 oraz 2. „Jedynka” wozi pasażerów z ul. Kanta pod Wysoką Bramę, a „dwójka” do dworca. Przypomnijmy, że budowa sieci tramwajowej w Olsztynie rozpoczęła się w drugiej poło 2012 roku i po sporych perturbacjach zakończyła się nieco ponad trzy lata później. Tym samym po 50 latach tramwaje wróciły do Olsztyna.Warto dodać, że miasto przygotowuje się do rozbudowy sieci tramwajowej. Rozpisano już nawet przetarg, który ostatecznie nie wyłonił wykonawcy inwestycji, ponieważ wszystkie oferty znacznie przekraczały założony budżet. Kolejny przetarg ma być ogłoszony na jeszcze w styczniu lub w lutym. Na realizację zadania zarezerwowano środki w tegorocznym budżecie.Ostatnie miejsce na inwestycyjnym podium zajęło zagospodarowanie olsztyńskich plaż nad jeziorami Ukiel i Skanda. To zadanie niemal cały czas walczyło o drugie miejsce i ostatecznie przegrało zaledwie siedmioma głosami.Olsztyn — jak wiadomo — jeziorami stoi. W granicach administracyjnych miasta jest ich kilkanaście i co najmniej z dwóch z nich możemy być dumni. Mowa o Skandzie i Ukielu, a to wszystko za sprawą zagospodarowania ich brzegów. Przebudowa plaży miejskiej nad Ukielem zakończyła się w 2014. Po zakończeniu inwestycji do dyspozycji mieszkańców są m.in. punkty gastronomiczne, przebieralnie z prysznicami, boiska do siatkówki plażowej czy wypożyczalnia sprzętu wodnego. Oprócz tego na plaży powstał budynek administracyjny i posterunek policji.Plaża nad Skandą została zmodernizowana w 2018 roku. I choć nie jest ona tak okazała jak ta nad Ukielem, to na pewno w tym miejscu można wypocząć, a do tego uniknąć tłumów. Tuż przy plaży powstało m.in. boisko do plażówki z niewielką trybuną, altany i nowy pomost.Krzysztof Kucharczak