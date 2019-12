Praca sklepów w Olsztynie. Do której zrobimy zakupy w sylwestra?

W ferworze przygotowań do sylwestrowej zabawy możemy zapomnieć, że tego dnia sklepy nie pracują tak, jak w każdy dzień roboczy. Dlatego sprawdziliśmy, w jakich godzinach będą otwarte popularne sklepy w Olsztynie.

Zakupy w Galerii Warmińskiej i w Aurze zrobimy w sylwestra do godziny 16:00.



W Manhattanie do godz. 15:00



Auchan: sklep otwarty do godz. 18:00



Biedronka: sklepy otwarte do godz. 19:00



Carrefour: sklepy otwarte do godz. 18:00



Delikatesy Dwójka: sklepy otwarte do godz. 17:00 (z wyjątkiem sklepu internetowego, otwartego do godz. 13:00).



Intermarche: sklep otwarty do godz. 18:00



Kaufland: sklep otwarty do godz. 18:00



Lidl: sklepy otwarte do godz. 18:00



Mazurek: większość sklepów otwartych do godz. 22:00



Rast: sklepy otwarte do godz. 18:00



Społem: większość sklepów otwartych do godz. 17:00



Tesco: sklepy otwarte do godz. 18:00



Żabka: różne godziny otwarcia (uzależnione od decyzji franczyzobiorców), ale większość sklepów powinno być czynnych do godz. 23:00