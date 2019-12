Żeby ratować siebie, kierowca spod Olsztyna narażał brata

Policjanci z Komedy Miejskiej Policji w Olsztynie na jednej z ulic w mieście zatrzymali do kontroli osobowe BMW. Za kierownicą auta siedział 22-letni mieszkaniec gminy Dywity. Mężczyzna nie ma przy sobie dokumentów, a jego zachowanie było nerwowe, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.

W trakcie kontroli okazało się, że podane przez kierującego dane osobowe należały do jego młodszego o rok brata. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 22-latek ma aktywy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.Za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy co do swojej tożsamości, mężczyzna został ukarany mandatem. Wkrótce odpowie za kierowanie pojazdem wbrew sądowemu zakazowi, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.Źródło: KMP w Olsztynie