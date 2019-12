Mieszkańcy Olsztyna przerażeni. "Śmierdzi gazem tak, jakby zaraz miało wybuchnąć" [ZDJĘCIA]

Na ul. Żurawskiego na olsztyńskim Pieczewie ulatnia się gaz. Zapach gazu i widok robotników pracujących nad awarią zaniepokoił mieszkańców. Czy mają się czego obawiać?

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

— Śmierdzi gazem tak, jakby zaraz miało wybuchnąć — zaalarmowała nas jedna z mieszkanek osiedla.Postanowiliśmy sprawdzić, co się dzieje. Udało nam się porozmawiać z kierownikiem robót. Uspokaja on, że wszystko jest pod kontrolą. — Ulatnia się gaz z rury pod ulicą, więc wymieniamy ten odcinek — mówi.Kto zawiadomił gazownię o awarii? — Nasi pracownicy kontrolujący sieć zauważyli usterkę — usłyszeliśmy.Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?— Oczywiście — usłyszeliśmy z ust kierownika. — Jak widać, nie zamykamy ulic ani chodników. Rynek też normalnie funkcjonuje.Zostaliśmy zapewnieni, że usterka zostanie naprawiona jeszcze dzisiaj.Udało nam się także skontaktować z Biurem Prasowym Polskiej Spółki Gazownictwa.— Jest to standardowa interwencja. Codziennie otrzymujemy kilka takich zgłoszeń z terenu całego kraju — powiedział nam Artur Michniewicz, rzecznik prasowy spółki. — Monitorujemy sieć na bieżąco. Nasi pracownicy zauważyli, że w tej lokalizacji ulatnia się gaz. Okazało się, że jest to stary gazociąg, w którym nastąpiła korozja. Nasze służby zlokalizowały usterkę i w tej chwili ją zabezpieczają. Wszystko jest pod kontrolą i za chwilę awaria zostanie usunięta. Nie ma żadnego zagrożenia, nie było nawet konieczności odłączenia dostaw gazu — uspokaja.Kolejni czytelnicy poinformowali nas o podobnej sytuacji przy ul. Kossaka na olsztyńskim Zatorzu.— Nie otrzymaliśmy takiego zgłoszenia, ale najprawdopodobniej ma tu miejsce identyczna sytuacja. Z takiego typu rzeczami mamy do czynienia każdego dnia — dodaje rzecznik spółki.