Przedświąteczna wizyta policjantów w Domu Samotnej Matki w Olsztynie

Policyjnym wolontariuszom w ich działaniach przyświeca jeden cel – wywołać uśmiech na twarzach innych ludzi. Idąc tym tropem, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie aktywnie włączają się w liczne akcje charytatywne. Tym razem, przygotowane przez pracowników olsztyńskiej jednostki policji dary trafiły do Domu Samotnej Matki w Olsztynie.

Jak się okazuje, „Mikołajów” w olsztyńskiej jednostce policji jest wielu. Gdy pada hasło „POMOC”, każdy myśli o tym jak można wesprzeć potrzebujących. W tym przypadku policjanci z Wydziału Prewencji oraz Posterunku Policji II Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie mieli najmniejszych wątpliwości do kogo powinny trafić zebrane dary. Po segregacji zgromadzonych rzeczy zostały one spakowane i ruszyły w drogę prosto do dzieci i ich matek przebywających w olsztyńskim Domu Samotnej Matki.



Wolontariusze zgromadzili i przekazali m.in. zabawki, ubrania, puzzle czy gry planszowe. Są to rzeczy praktyczne do codziennego użytku, ale i takie, które posłużą najmłodszym do zabawy. Przekazanie darów właśnie w takie miejsce, jest formą solidarności z młodymi matkami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, często nie z własnej winy.



Przedświąteczna wizyta policjantów w Domu samotnej Matki nie jest jedyną formą pomocy potrzebującym. Pracownicy cywilni i policjanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie za każdym razem aktywnie włączają się w niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Pamiętajmy, że zbliżające się święta to czas, który należy spędzić w gronie najbliższych. Każdy z nas zasługuje na szczęście i każdy z nas może odrobiną szczęścia obdarzyć drugiego człowieka.



