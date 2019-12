To koniec szpecących reklam w Olsztynie? [SONDA]

Do końca lutego będzie można zapoznawać się z przygotowanym projektem uchwały krajobrazowej. Ma ona być sposobem na zapanowanie nad chaosem reklamowym w przestrzeni miasta. Na uwagi, jakie olsztynianie chcieliby wnieść do dokumentu urzędnicy czekają do połowy marca. W międzyczasie ma się odbyć także debata.





W naszym mieście dyskusje nad koncepcją Uchwały Krajobrazowej Olsztyna rozpoczęły się w połowie 2017 roku. W kolejnych miesiącach — na podstawie m.in. konsultacji i badań - doprecyzowywane były szczegółowe zapisy.







Tak dla:

- maksymalnie dwóch szyldów dla jednej działalności;

- tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zharmonizowanych z elewacją budynku;

- słupów ogłoszeniowych, gablot ekspozycyjnych w wiatach komunikacji publicznej;

- obiektów małej architektury, wykonanych z materiałów szlachetnych i trwałych.



Nie dla:

- tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach;

- tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej parteru budynku;

- zasłaniania okien i detali architektonicznych przez tablice reklamowe i urządzenia reklamowe;

- nośników emitujących światło zmienne;

- grodzenia przestrzeni publicznej.





— Miasto zostało podzielone na cztery obszary - mówi architekt Ewa Gadomska z Wydziału Urbanistyki i Architektury UMO. —To strefy: Stare Miato, historyczna, przyrodnicza i współczesna. Poszczególne zapisy mają szczegółowo regulować zasady umieszczania w nich np. szyldów, tablic reklamowych, ogrodzeń czy obiektów małej architektury.



Wśród głównych zasad jest m.in. zgoda na umieszczenie najwyżej dwóch szyldów dla jednej działalności czy zielone światło dla tablic i urządzeń reklamowych zharmonizowanych z elewacją budynku. Nie ma natomiast zgody choćby na umieszczanie reklam na ogrodzeniach, zasłaniania przez reklamy okien albo grodzenia przestrzeni publicznej.



Projekt Uchwały Krajobrazowej Olsztyna będzie wyłożony do publicznego wglądu od 19 grudnia 2019 roku do 28 lutego 2020 roku. Uwagi będzie można składać do 13 marca 2020 roku. Projekt będzie udostępniony w Urzędzie Miasta (Wydział Urbanistyki i Architektury, pok. 208) oraz na stronie internetowej miasta.



Debata publiczna odbędzie się 17 lutego 2020 roku, o 16:00 w sali nr 219 Urzędu Miasta.











Źródło: UM Olsztyna



