Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna przestrzega, by nie karmić smogu i wręcza nagrody w konkursie plastycznym

Kampanię społeczną pod takim alarmującym hasłem zorganizowała Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Celem akcji była promocja odnawialnych źródeł energii, czyli niezawodnej recepty na rozprawienie się z trującą bestią, którą karmimy na co dzień – ze smogiem.

Część kampanii skierowano do najmłodszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w myśl zasady, że czego Jaś się nie nauczy... Przeszkoleni przez agencję nauczyciele, a było ich około 70, przekazywali wiedzę o OZE przedszkolakom i uczniom szkół podstawowych.A swego rodzaju sprawdzianem dla dzieci był konkurs plastyczny pod tytułem "Czym nie wolno karmić smogu?". W którym udział wzięło około 60 placówek przedszkolnych i szkolnych z terenu województwa.W ramach konkursu do siedziby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej wpłynęło ponad 350 prac plastycznych wykonanych różną techniką, spośród których jury konkursu wybrało 11 najciekawiej wykonanych prac, autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się we wtorek,W programie: wręczenie nagród dla młodych artystów, występy wokalne chóru Kreolia z Jerutek, spektakl teatrzyku kukiełkowego o ekodetektywach, oraz promocja filmu NIE TRUJ BEZ SENSU.Źródło: Mat. prasowe