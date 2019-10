Zabił dwie osoby, trzecią ciężko ranił. Hindus usłyszał wyrok za zbrodnię popełnioną pod Olsztynem [ZDJĘCIA]

Stracił pracę, kończyła się mu wiza, wygonili go z pokoju bo... chrapał. W desperacji chwycił nóż zabił dwie osoby, a trzecią ciężko ranił. Sąd w piątek skazał obywatela Indii Jacoba K. na 14 lat więzienia.

Zbrodnia, którą w dniach 9-11 października zajmował się Sąd Okręgowy w Olsztynie wydarzyła się w przeddzień ubiegłorocznej Wigilii. W niedzielę rano, 23 grudnia, 29-letni dziś obywatel Indii Jacob Nelson K., który wraz z innymi gastarbeiterami z Azji pracował w przetwórni owocowo-warzywnej w Olsztynku i mieszkał w jakimiś ośrodku w okolicy, zaatakował nożem współziomków oraz Egipcjanina, który był jego brygadzistą. Trzem osobom zadał przynajmniej 9 ciosów, dwie zabił, trzeci, Tamil z Indii o imieniu Arun wyrwany ze snu ledwie zdołał zasłonić się ręką i uciec.Mimo trudności komunikacyjnych – Jacob K. pochodzi ze stanu Kerala mówi tylko w miejscowym języku malajalam, co wymagało trzystopniowego tłumaczenia – proces pokazał, że sprawca znajdował się w trudnej sytuacji. W Olsztynku nie chciano go w robocie, bo za wolno pracował, kończyła mu się wiza i ważność paszportu, w dodatku koledzy z pokoju Tamilowie, z którymi językowo też się z trudem dogadywał, gonili bo... strasznie chrapał. Nie tylko jednak z tego powodu noc z soboty na niedzielę Jacob K. spędził w altance na zewnątrz. Trzymał nóż pod poduszką, groził nim. Współmieszkańcy (znali się raptem kilkanaście dni) mieli powód, by się go obawiać. Nocą wysłali nawet sms do kobiety z agencji, która ich zatrudniała z informacją o zachowaniu Jacoba K.Był mróz, dziesięć centymetrów śniegu, w polskich domach ludzie zabierali się do strojenia bożonarodzeniowych choinek, a Jakob K. nie wiedział co ze sobą robić. Rano, po ciężkiej nocy jego brygadzista, Egipcjanin, który do Polski przyjechał i pracował z żoną, dzwonił w tej sprawie do Warszawy. Z tego, co – piąte przez dziesiąte – zrozumiał z rozmowy Jacob K. wynikało, że nie tylko ma zabierać paszport i wracać do Indii, ale też wynosić się z ośrodka.„Ostra reakcja na stres”, to – zdaniem psychiatrów – był powód, że zagoniony w kąt bez wyjścia mężczyzna rzucił się z nożem na współmieszkańców. Sąd uznał, iż w chwili popełniania zabójstwa obywatel Indii miał ograniczoną w stopniu znacznym poczytalność. Nie jest jednak chory psychicznie, dlatego nie uniknął surowej kary. Sąd skazał go na 14 lat więzienia. Orzekł też od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Arunkumara T. kwotę 5 tys. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.- Od dziecka słyszałem jak zły jest mój ojciec i że ja jestem taki sam jak on. Kiedy dorosłem zrozumiałem, że ojciec jest zły, kiedy wpada w gniew, poza tym jest dobry. Choć nie miałem złych zamiarów w gniewie popełniłem błąd. Wierzę w Boga i wiem, że Jezus to widzi – jeszcze po ogłoszeniu wyroku Jakob K. starał się usprawiedliwiać. Skarżył się, że w więzieniu cierpi, zarówno z powodu nieznajomości języka, jak i koloru skóry. Prosił o przydzielenie mu pojedynczej celi obiecując nawet, że jeśli ją dostanie... na piśmie zobowiąże się, że nie popełni samobójstwa. W ogóle to chciałby odbywać karę w Indiach. Prosił także o zwrócenie mu prywatnej biblii, którą stracił w chwili aresztowania. Należy do mieszkającej Indiach mniejszości chrześcijańskiej, katolików rytu malabarskiego, choć przyznał się że ostatnio został zielonoświątkowcem.Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie obywatela Indii nie jest prawomocny.