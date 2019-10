Rowerem poza Olsztyn. Masz pomysł na rozwój ścieżek? Zgłoś go!

Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym zaktualizowana ma zostać koncepcja rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie. Plan nowych ścieżek ma uwzględnić potrzeby wszystkich gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Znamy terminy spotkań konsultacyjnych, w czasie których będzie można podzielić się swoim pomysłem na lokalizację ścieżek.

Pomysł na rozwój sieci dróg rowerowych obejmujących wszystkie gminy MOF będzie skupiał się w szczególności na dojazdach do Olsztyna, poruszania się po Olsztynie, ale też na dojazdach do siedzib gmin. Uwzględnione również będą turystyczne szlaki rowerowe, które można wykorzystać

Biuro ZIT w Olsztynie wraz z firmą EU-Consult z Gdańska aktualizuje koncepcję rozwoju dróg rowerowych, która powstała w 2009 r. i dotychczas obejmowała tylko Olsztyn. Teraz będzie dotyczyła także gmin MOF Olsztyna.Planowany rozwój musi wynikać z dokumentu pn. Plan Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025. Uwzględniać ma on przede wszystkim rozwiązania sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ułatwiające życie mieszkańcom Olsztyna i okolic (gminach Barczewo, Stawiguda, Dywity, Jonkowo, Purda i Gietrzwałd).Podczas prac przeprowadzone będą konsultacje z interesariuszami w formie ankiety (dostępnej pod linkiem poniżej) oraz spotkań z mieszkańcami Olsztyna i sąsiednich gmin. Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie oraz w spotkaniach warsztatowych, na których będzie można narysować ważną dla Was ścieżkę rowerową.- 14.10.2019 r. – Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2 – dyżur konsultanta w godzinach 17:00-19:00;- 15.10.2019 r. – świetlica wiejska w Klewkach, Klewki 15 - dyżur konsultanta w godzinach 18:00-20:00;- 16.10.2019 r. – Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, sala 220 - dyżur konsultanta w godzinach 16:00-18:00;- 17.10.2019 r. – Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, sala konferencyjna - dyżur konsultantaw godzinach 15:30-17:30;- 17.10.2019 r. – świetlica wiejska w Purdzie, Purda 12B - dyżur konsultanta w godzinach 18:30-20:30.Źródło: zit.olsztyn.eu