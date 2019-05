To spotkanie to okno na świat!

Młodzież i nauczyciele z Macedonii Północnej, Hiszpanii i Portugalii gościli od początku ubiegłego tygodnia w Olsztynie. A to wszystko dzięki Szkole Podstawowej nr 6, która kolejny raz przystąpiła do realizacji projektu Erasmus+. Polska jest piękna — mówią zachwyceni goście.

Co uczniowie z Hiszpanii myślą o Polsce? — Uważają, że to piękny kraj — odpowiada Tena Maria Dolores z Hiszpanii, główna koordynatorka projektu. — Mówią, że ludzie w Polsce są wspaniali.

Hanna Baszyńska, dyrektorka SP nr 6 bardzo cieszy się, że kolejny projekt okazał się sukcesem. — Dzieci mają przede wszystkim możliwość kształcenia języka. Bo czym innym jest nauka w szkole, a czym innym rozmowa z rówieśnikami. Super im to wychodzi. Byliśmy w Hiszpanii, jesienią jedziemy do Macedonii a za rok wybieramy się do Portugalii.

Jacy są mieszkańcy Europy Południowej? — Bardzo wyluzowani — uśmiecha się Ola Kuźmicka z 8a, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie. — My żyjemy w pędzie, a oni nigdzie się nie spieszą.Olę Trznadel z 6b również to zaskoczyło. — Oni niczym się nie przejmują. Nie widać u nich stresu, mimo że są w zupełnie innym kraju — mówi. Z kolei Julia Antoszewska, także z 6b zauważa, że ich goście są bardzo weseli i otwarci.— To już trzeci projekt, który realizuję — mówi Hanna Kurdzieko, anglistka z SP 6 i koordynatorka akcji. — Ma on tytuł „Młody przedsiębiorca w szkole", czyli „Young entrepreneurs at School"— „Y.E.S.”. Chcemy pokazać młodym ludziom, że w przyszłości mogą stać się przedsiębiorcami i założyć firmę.Jaki jeszcze jest cel programu? — Otworzenie się na mówienie w języku angielskim i zdobywanie nowych doświadczeń — odpowiada Hanna Kurdzieko. — Otwarcie na świat, na nowe kultury.Z kolei Elsa Pouseiro, koordynatorka z Portugalii podkreśla, że jest wdzięczna, że dzięki Unii Europejskiej mogą spotykać się i wspólnie działać. — Ta współpraca jest dla nas bardzo ważna — potwierdza Elena Blazevska, koordynatorka z północnej Macedonii. Zdanie koordynatorek podziela również Cristina Torre z Portugalii. — Dzięki tym spotkaniom likwidujemy stereotypy i uprzedzenia dotyczące osób, które są z różnych stron Europy — mówią zgodnie koordynatorzy.Pobyt zagranicznych gości obfitował w wiele wydarzeń. — Odbyły się warsztaty na UWM w języku angielskim, były zajęcia w hali mleczarskiej — opowiada Hanna Kurdzieko. — W szkole zaczęliśmy robić kartki okolicznościowe. Część z nich zostanie sprzedana i pójdzie na cel charytatywny. Chcę, żeby dzieci uczyły się dzielić z innymi.Ola Kuźmicka mówi, że dzięki projektom, w których brała udział nie czuje blokady językowej i stała się bardziej otwarta na świat. — Nawet jak jadę z rodzicami na wakacje, to radzę sobie lepiej w różnych miejscach. Zagadam do kelnera, załatwię sprawę na recepcji — opowiada.Natomiast Julia Antoszewska cieszy się, że poznała nowy styl życia. — Hiszpanie lunch jedzą rano, a bardzo późnym wieczorem obiadokolację. Są bardzo weseli i w ogóle się nie kłócą — opowiada. Ola Kuźmicka: — Mają w sobie naprawdę dużo pozytywnej energii!Przez ten czas młodzi Macedończycy, Hiszpanie i Portugalczycy mieszkali w domach uczniów SP 6. Hanna Kurdzieko podkreśla, że bez pomocy ich rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim wsparcia pani dyrektor projekt by się nie udał. — Rodzice nawet pobrali urlopy, żeby móc ugościć młodzież!Dyrektorka zauważa, że uczniowie jej szkoły bardzo przeżywają ten projekt. — Nauczyciele się angażują, a rodzice gotują pyszności, żeby smakowało gościom — uśmiecha się. Ola Trznadel mówi, że gościom najbardziej smakowały pierogi i kotlety schabowe. — I oczywiście rosół. Zdziwiłam się, że w ich krajach nie ma zupy pomidorowej — mówi.W piątek odbyło się spotkanie w Punkcie Informacji Europejskiej. Później cała szkolna społeczność bawiła się na Festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej nr 6.