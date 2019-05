"Ta linia, to przejazd turystyczny po Zatorzu". Mieszkańcy mają problem

Mieszkańcy Zielonej Górki i części Zatorza skarżą się na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Ich zdaniem linii dojeżdżających na osiedla jest za mało, a do tego kursują one zbyt rzadko. Tymczasem osiedle szybko się rozrasta.

Na problem komunikacji miejskiej na osiedlu Zielona Górka zwrócił uwagę Piotr Klimas, przewodniczący rady osiedla, w naszym cyklu „Rozmowy przy trzepaku”. — Mieszkańcy nie są zadowoleni. Na osiedle przyjeżdżają autobusy jednej linii — 116, która oferuje przejazd „turystyczny” po Zatorzu, natomiast żeby szybko dojechać do centrum, to trzeba poczekać. Brakuje tu drugiej linii. Spór dotyczy także częstotliwości przejazdów — mieszkańcy chcieliby, żeby autobusy jeździły częściej, ale jest to nieopłacalne. Propozycje, żeby jeździły mniejsze autobusy, też nie przechodzą — odpowiedział nam Piotr Klimas na nasze pytanie dotyczące satysfakcji mieszkańców osiedla z dostępu do komunikacji miejskiej.Jak się okazuje, problem jest szerszy i dotyczy również fragmentu innego osiedla. Chodzi o Zatorze, gdzie co prawda część osób mieszkająca w pobliżu ul. Limanowskiego nie ma większych problemów z dostępem do autobusów miejskich, to mieszkańcy ul. Marii Zientary-Malewskiej czy ul. Reymonta również narzekają na połączenia z innymi dzielnicami Olsztyna.— Jest zdecydowanie za mało autobusów, przez co dojazd do dworca jest słaby. Są tutaj trzy autobusy na krzyż. Dlatego jest ciężko, zwłaszcza jeśli chcemy dojechać z Zatorza na Nagórki. To jest dramat, bo trzeba jechać przynajmniej dwoma autobusami — mówi nam jedna z kobiet, którą spotkaliśmy na Zatorzu.— Połączenie jest kiepskie. Z Jarotami, z Nagórkami, nawet z Dworcową... — komentuje wyraźnie niezadowolona nasza kolejna rozmówczyni.W sprawie problemu z komunikacją miejską w północno-wschodnich dzielnicach miasta rozmawialiśmy również z Michałem Koronowskim, rzecznikiem prasowym Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Jak przekonuje, do ZDZiT-u wnioski od mieszkańców Zielonej Górki dotyczące wzmocnienia obsługi komunikacyjnej wpływały przede wszystkim w 2016 roku, kiedy był wprowadzany nowy układ komunikacyjny w mieście.— Nawet odbyło się wtedy spotkanie w tej sprawie rady osiedla z prezydentem Olsztyna. Sposób obsługi komunikacyjnej tego osiedla był także przedmiotem szczegółowych analiz i wynika z wytycznych zawartych w dokumencie „Nowy układ komunikacyjny dla miasta Olsztyna uwzględniający planowane trasy tramwajowe” — powiedział „Gazecie Olsztyńskiej” rzecznik drogowców.I dodał: — Dla utrzymania jak najlepszej obsługi osiedla Zielona Górka w 2017 r. w miarę możliwości taborowych oraz posiadanych środków w budżecie zwiększono liczbę kursów linii 116 w zależności od dnia o kilka kursów.Jedną z szans na wzmocnienie komunikacji miejskiej na Zatorzu i Zielonej Górce, które wskazuje przedstawiciel ZDZiT-u, jest uruchomienie komunikacji do Barczewa. — Od 1 czerwca 2019 roku uruchomiona zostanie linia 124, która będzie kursowała na trasie Dworzec Główny-Barczewo. Jej trasa będzie przebiegała między innymi przez os. Zielona Górka, kolejno na przystankach Zientary-Malewskiej, Poprzeczna, Jagiellońska, Limanowskiego, Partyzantów, Dworzec Główny — dodaje Michał Koronowski.Przypomnijmy, że autobusy linii 124 będą kursowały od poniedziałku do soboty, w dni robocze realizując po 7 kursów w każdym kierunku, w dni robocze wolne od nauki szkolnej po 6 kursów, a w soboty po 3 kursy.Warto dodać, że nie wskazuje to na to, żeby na wspomnianych osiedlach pojawiły się nowe przystanki, ponieważ Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu nie otrzymywał w tej sprawie zbyt wielu wniosków. — Poza przystankiem „Szewczenki”, który został uruchomiony w sierpniu 2018 roku (dla linii 108, 109, 112, 126, 131, 136) — powiedział Michał Koronowski. — Otrzymaliśmy też jeden wniosek o nowe przystanki w obrębie skrzyżowania Limanowskiego/Jagiellońska/Sybiraków, który ostatecznie został jednak odrzucony.