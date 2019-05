17-latek wyskoczył z okna jednego z mieszkań w Olsztynie [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło około godz. 14 przy ul. Samulewskiego w Olsztynie.

Podziel się informacją: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: kliknij



Jak udało nam się ustalić, służby ratunkowe wezwali na miejsce rodzice 17-latka po tym, gdy zaniepokojeni jego stanem psychofizycznym opuścili mieszkanie. Nastolatek miał się awanturować, był agresywny i groził tym, że popełni samobójstwo.Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna. Po tym, gdy młody mężczyzna zamknął się w mieszkaniu na trzecim piętrze, strażacy próbowali się do niego dostać przez okno przy pomocy specjalistycznego wysięgnika. — W momencie gdy wykonywali swoje czynności związane z tym, żeby dostać się do wnętrza mieszkania ,17-latek otworzył inne okno, pod którym nie było w tym momencie wysięgnika i wyskoczył na zewnątrz — powiedział w rozmowie z nami Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.Przytomny nastolatek z obrażeniami nogi został przetransportowany do szpitala. Wyjaśnieniem przyczyn tego zdarzenia zajmie się policja.