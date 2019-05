Rozmowy przy trzepaku: os. Podleśna i os. Nagórki

Chyba wszyscy pamiętamy czasy, gdy popołudnia spędzało się na osiedlowym trzepaku. Zawsze można było spotkać tam znajomego. Dziś wracamy do tych rozmów. W innej formule, rzecz jasna.

Kolejnymi „bohaterami” cyklu artykułów „Rozmowy przy trzepaku” będą osiedla Podleśna i Nagórki. Z przewodniczącym rad osiedli rozmawialiśmy m.in. o problemach, jakie mają ich osiedla, o dostępie do komunikacji miejskiej i bezpieczeństwie. Nie zabrakło również pytania o miasta, a mianowicie, czego nam w nim brakuje.— Zniszczone chodniki obok starej zabudowy osiedla, zaniedbana zieleń na terenie należącym do miasta (opieszałość ZGOK), brak śmietniczek, niedoświetlenie uliczek i chodników, brak parkingu, brud na ul. Szewczenki (stara jednostka wojskowa).— Połączenie południowych dzielnic Olsztyna ogranicza się do ulic Krasickiego i Sikorskiego, które w godzinach szczytowych są absolutnie przeciążone.— Uważam, że budżet obywatelski powinien promować kreatywne pomysły. Nie powinny być przyjmowane pod głosowanie inicjatywy remontu chodników.— Obecnie dopuszczalne jest niekontrolowane zjawisko SYNERGII.— Na Podleśnej postawiono rowery lecz zapomniano o ścieżkach rowerowych dla osiedla. Miejscowym pijakom zagospodarowano chodnikami i zielenią Górkę Jasia. A ponieważ zabrakło na niej infrastruktury dla dzieci i aktywnych dorosłych, stała się miejscową meliną. Zjawisko dewastacji nastąpiło w szybkim tempie: schody i chodniki pełne są potłuczonych butelek, a stolik i ławki pod grzybkiem uszkodzone. Należałoby jak najszybciej wprowadzić tam urządzenia do rekreacji. To zjawisko postępuje!— Na osiedlu Nagórki (okolice ul. Paukszty) tworzony jest zbiornik wodny, który moim zdaniem jest krokiem w stronę stworzenia parku między Nagórkami i Jarotami.— Komunikacja jest świetna na obrzeżach osiedla (ul. Krasickiego i Sikorskiego), gorzej jest z wewnętrznymi ulicami osiedlowymi. Brakuje bezpośredniego połączenia centralnej części Nagórek z Zatorzem.— Brak szybszej komunikacji z osiedla Podleśna do Centrum (tylko jedna linia).— Chodniki.— Wakacyjne seanse kina plenerowego dla mieszkańców Olsztyna.— Nie wiem, jak wygląda to u innych. Osobiście się nie boję (nawet nocą) spacerować po osiedlu. Regularnie rozmawiam z dzielnicowymi i nie dochodzą do mnie informacje o dużej liczbie incydentów.— Tak, ale przydałoby się systematyczne rozpędzanie pijaków przy sklepach: Poprzeczna, ławeczka przy Tesco i Wrocławska. To stałe paskudne zjawisko.— Chodników i ścieżek rowerowych. Bez pięknej, komfortowej nawierzchni żadna zieleń nie pomoże. Zieleń potrzebuje oprawy. Brakuje czystości wokół śmietników i opieszale wywozi się śmieci!— Olsztyn jest miastem bez klarownego charakteru. Trochę jesteśmy miastem uniwersyteckim, trochę miastem turystycznym, trochę miastem urzędów. Niestety większość ludzi zapytanych o Olsztyn nie umie nic konkretnego o naszym pięknym mieście powiedzieć.