W Olsztynie będą chcieli pobić rekord Guinnessa

Z okazji Dnia Matki olsztyniacy będą bili rekord Guinnessa. W niedzielę stworzą największą laurkę świata. Namalują ją kredami na boisku III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Dlatego potrzebne są ręce do tej artystycznej pracy!

Dzieciaki z okazji Dnia Matki dają swoim mamom najczęściej kwiaty. I stworzone własnoręcznie laurki. A gdyby tak namalować laurkę w formacie XXL i tym samym pobić rekord Guinnessa?— Wpadliśmy na taki pomysł, że skoro już tworzymy gigantyczną laurkę, to jednocześnie można też ustanowić rekord? — opowiada Michał Kupisz, organizator z Federacji Organizacji Socjalnych. — Nie było jeszcze takiej inicjatywy, więc mamy szansę na sukces. Dużo zależy oczywiście od komisji, która oceni naszą laurkę. Ale zrobimy wszystko, żeby się udało.Laurka powstanie na boisku III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.— Zapraszamy wszystkie pokolenia, ze wszystkich dzielnic Olsztyna. Chcemy, żeby przyszły dzieci nie tylko z mamami, ale babciami, ciociami, tatusiami. Im będzie nas więcej, tym będzie weselej i ciekawiej. Chcemy, żeby każdy zostawił swój ślad na boisku — zachęca Michał Kupisz.I dodaje: — Będzie można wyżyć się artystycznie rysując serca, chmurki, zwierzaki, a nawet najbliższych. Mamy wstępnie opracowany projekt, na bazie którego stworzymy laurkę. Każdy, kto przyjdzie, dostanie taką ściągę. Jednak to tylko inspiracja, bo będzie trzeba użyć przede wszystkim własnej wyobraźni i rysować wedle własnych upodobań. Na środku boiska chcemy stworzyć wielkie drzewo, które symbolizuje rodzinę. Korzenie to stabilizacja, więzi rodzinne i tradycja. Chcemy odnieść się do wartości, bo one są ważne w dzisiejszym świecie. Każdy dorysuje więc swoją gałązkę czy listek. Każdy będzie elementem tego drzewa. Będzie stanowił nie tylko o jego pięknie, ale przede wszystkim o sile. Każda gałąź będzie inna, ale wszystkie razem stworzą odbicie naszych relacji.— Chcemy odczarować gry i zabawy z przeszłości. Wrócimy do czasów, kiedy nie było smartfonów i komputerów. Kiedy dzieci bawiły się na trzepakach, boiskach albo po prostu znajdowały sobie kawałek ubitej gleby — dodaje organizator. — Taka rozrywka pozwala cieszyć się aktywnym spędzaniem czasu na zewnątrz. Dzięki takim zabawom dzieciaki mogą oderwać się od ekranów. Ci, którzy niegdyś w taki sposób spędzali czas, na pewno chętnie wrócą do czasów dzieciństwa. Ci, którzy nie znają takich rozrywek, na pewno się nimi zainspirują. Można nawet powiedzieć, że przed nami festiwal zabaw podwórkowych. Będziemy grali w kasy, w gumę, w kółko i krzyżyk, w szczura, w zbijaka i w wiele innych. Te gry nie wymagają żadnego wkładu finansowego. Tu wystarczy nawet kawałek kijka, żeby wyczarować wspaniały świat zabawy.Organizatorzy zapewniają kredy. Nie tylko te kolorowe, ale także takie, które kiedyś miały wzięcie.— Będzie można malować również rozłupaną cegłówką. Kiedyś nie można było kupić w sklepie kredy, więc używało się rudej cegły. Nie może jej zabraknąć także u nas! Wracamy do przeszłości w każdym detalu — podkreśla Michał Kupisz. — Mam nadzieję, że wszyscy będą świetnie się bawili. Tym bardziej, że odwiedzi nas Ania Broda, która swoim występem uświetni naszą zabawę. A imprezę zwieńczy wspólne zdjęcie z drona. Wtedy zobaczymy, jak wielką moc ma wspólnie stworzona laurka.