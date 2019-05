Sprawdziliśmy dla was: W Olsztynie nie zapłacisz kartą za parking?

Olsztyńskie parkomaty nie wydają reszty. Tak jest zresztą w całej Polsce, ale dlaczego nie można w nich płacić kartą? Sprawdzamy.

„Sprawdziliśmy dla Was” oparta jest na prostej formule: wy pytacie, my szukamy odpowiedzi. Pytanie musi mieć jednak związek z regionem.

Parking w strefie płatnego parkowania nie należy do przyjemnych. Nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale też o fakt, że najlepiej mieć do parkomatu odliczoną kwotę. I to gotówką, bo przecież nie dostaniemy reszty i kartą też w nich nie zapłacimy. Jedyna „cyfrowa” opcja w naszych parkomatach to płatność przez aplikację mobilną, której część starszych kierowców nie będzie używała ze względu na brak smartfona lub przy użyciu Olsztyńskiej Karty Miejskiej.— Przypominam, że w strefach płatnego parkowania w Polsce nie stosuje się parkomatów umożliwiających wydawanie reszty. Po pierwsze, montaż takich urządzeń wiązałby się z koniecznością doprowadzenia stałego zasilania elektrycznego ze względu na zdecydowanie większe zużycie prądu. Powszechnie stosowane parkomaty, w tym olsztyńskie, wyposażone są w akumulatory/baterie słoneczne — wyjaśnia Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. — Po drugie, zapewnienie stałego dopływu bilonu, wydatki związane z serwisem i konserwacją, sprawiłyby, że koszt parkomatu wydającego resztę byłyby kilkakrotnie wyższy od standardowego urządzenia.— Modernizacja parkomatów umieszczonych w olsztyńskiej Strefie Płatnego Parkowania poprzez ich dostosowanie do płatności kartą płatniczą jest możliwa, a ZDZiT jest zainteresowany wprowadzeniem takiego rozwiązania — mówi Michał Koronowski. — Aktualnie zbierane są informacje związane z tym zagadnieniem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi. Z tego powodu to, czy i kiedy taka forma płatności zostanie wdrożona w olsztyńskiej SPP, będzie zależało od decyzji władz miasta i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na ten cel.— Przypomnę, że do lipca 2011 roku, kiedy Olsztyn kupił parkomaty, obowiązywały karty postojowe. Żeby kupić taką kartę, należało się pofatygować do kiosku czy sklepu, a następnie właściwie ją wypełnić — mówi Michał Koronowski. — Kierowcy zawsze mogą też rozmienić pieniądze, jeśli nie mają odliczonej kwoty.