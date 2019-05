Wracamy do tematu: Co dalej z przedłużeniem ulicy Wilczyńskiego w Olsztynie?

Mieszkańcy od lat upominają się o przedłużenie ulicy Wilczyńskiego do alei Warszawskiej. Sprawdziliśmy, co w tej sprawie słychać.

O planowanej inwestycji pisaliśmy pod koniec 2018 roku. Gdyby ta trasa powstała, mieszkańcy południowych osiedli mieliby znacznie skróconą drogę między innymi do Kortowa. To też znaczne odciążyłoby al. Sikorskiego. Ale miasto nie jest jeszcze właścicielem potrzebnych gruntów. Musi się dogadać z UWM. Dlatego...



— Do wykonawcy inwestycji jeszcze daleka droga. Na razie mamy w planach przygotowanie dokumentacji projektowej, która umożliwi nam uzyskanie decyzji ZRID, czyli zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej — mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie. — Ale zanim to nastąpi zabezpieczamy grunty, ponieważ nie jesteśmy właścicielami wszystkich terenów, przez które miałaby przebiegać droga. Część należy do UWM. Przewidujemy, że jest to teren o powierzchni 4,1 ha. Jest to jednak wielkość orientacyjna, a ostateczna powierzchnia gruntów planowanych do przejęcia od uniwersytetu pod tę inwestycję drogową będzie znana po sporządzeniu dokumentacji projektowej.



Przypomnijmy, że Urząd Miasta już od 2015 roku dysponuje raportem geologicznym dotyczącym gruntów. Przyszły teren budowy składa się w dużej mierze z ogromnych złóż torfu oraz gytii (płynny osad organiczny), co sprawia, że tak naprawdę jest to bagno.



Oznacza to, że w wielu miejscach nie obejdzie się bez palowania betonowych słupów na głębokość kilkunastu metrów — będzie tak m.in. w przypadku estakad. W miejscach, na których powstaną nasypy drogowe, niezbędne może okazać się wykonanie odwiertów pod specjalne kolumny. W grę wchodzi nawet wymiana gruntu.



pj