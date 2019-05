Z jeziora wydobyli ... rower miejski

Skorpena to jeden z najstarszych klubów nurkowych w Polsce działający przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Członkowie klubu od prawie 50 lat angażują się w różnego rodzaju akcje oraz organizację szeregu imprez.

W trakcie tegorocznej Kortowiady członkowie klubu dbali o bezpieczeństwo uczestników juwenaliów i zabezpieczali jezioro ze swojego pontonu.Po zakończeniu studenckiego święta klubowicze zanurkowali w mniej dostępnych miejscach i wyciągnęli z jeziora kilka zatopionych "skarbów". Jednym z nich był Olsztyński Rower Miejski.— czytamy na fanpage'u Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena.Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Negatywnych, jak np.: "Potem się ludzie burzą ze miasto nie chce w nic inwestować", "Nic nie może być w tym Olsztynie. Co by nie było to wszystko dewastują. Jak tak można?" Pozytywnych: "Gratulacje za akcję, no i przywrócenie jednego roweru miastu".Pojawiły się także komentarze z poczuciem humoru: "Ciekawą ścieżkę rowerową ktoś odkrył... Może prowadzi do Atlandydy? Kto to wie".