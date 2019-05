Park Jakubowo pełen atrakcji

Zbliżają się niezwykłe miesiące dla tego historycznego miejsca. Po zakończeniu rewitalizacji zabytkowej przestrzeni nie zabraknie tam kulturalnych wydarzeń. Inauguracja cyklu imprez nastąpi 26 maja (niedziela). Wówczas odbędzie się już VIII edycja Festynu Rodzinnego "Magiczny Park Jakubowo". Atrakcji nie zabraknie przez niemal cały dzień.

- Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy - mówi Zdzisława Łukaszewska ze stowarzyszenia Nasze Jakubowo. - Gwarantujemy świetną rozrywkę małym i starszym mieszkańcom naszego pięknego miasta oraz odwiedzającym nasz gród turystom.



Występy Kaczek z Nowej Paczki, zespołu Com2gether, dzieci z olsztyńskich przedszkoli i szkół - to tylko część wydarzeń. Nie zabraknie innych atrakcji, jak przejażdżek konnych, zabaw sportowych, konkursów.



Festyn Rodzinny "Magiczny Park Jakubowo" w niedzielę (26 maja) od 12:00 do 19:00.



Natomiast 1 czerwca rozpocznie się cykl wydarzeń, które potrwają aż do końca września. To finansowane z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego "Drugie życie Parku Jakubowo – kultura w Parku". Nie zabraknie potańcówek przy muzyce na żywo, spotkań z literaturą. Będzie można także zobaczyć i posłuchać koncertów m.in. jednego z najbardziej uznanych coverbandów zespołu AC/DC - 4Szmery, Krzysztofa Daukszewicza i Czerwonego Tulipana.



UM Olsztyna